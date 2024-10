Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 164,51 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 164,51 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 164,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 712.142 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (120,21 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,386 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,29 USD.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,45 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

