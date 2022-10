Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 04:22 Uhr 1,1 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.432 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

