Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 161,54 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 161,54 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 161,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 162,78 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.693.537 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 34,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,29 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 84,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Erfolgreiche Aktien in Inflationszeiten: Ein Blick auf die Gewinner im S&P 500

Besser als NVIDIA? Diese KI-Aktie könnte langfristig höheres Wachstumspotenzial bieten

US-Behörde prüft Teslas fortgeschrittene 'Autopilot'-Version - Tesla-Aktie leichter