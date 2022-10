Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittag an

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 103,56 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 16.535 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 23,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 69.685,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.880,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,14 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

