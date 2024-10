Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Freitagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 164,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 164,76 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,87 USD zu. Bei 163,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 981.839 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,04 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,36 Prozent auf 84,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,66 USD je Aktie.

