Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 164,87 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 164,87 USD nach. Bei 164,48 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.505.197 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 16,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,09 Prozent Luft nach unten.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 198,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 74,60 Mrd. USD eingefahren.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

