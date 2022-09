Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 101,76 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,42 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.608 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,21 USD je Aktie aus.

