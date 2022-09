Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 101,80 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 101,80 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.110 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 134,98 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,71 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,21 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

