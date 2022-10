Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 6,0 Prozent auf 97,67 EUR nach. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 97,28 EUR. Bei 98,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.408 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 27,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 139,29 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,07 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

