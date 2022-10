Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Bärenmodus

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,5 Prozent auf 96,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 95,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.788 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 28,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 EUR am 26.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,01 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,71 USD aus.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktien dennoch höher: Indien verhängt Bußgeld gegen Google-Mutter

Ausblick: Alphabet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alibaba-Chef Jack Ma: Vom Verlierertyp zum Milliardär - Warum sich Aufgeben nicht lohnt