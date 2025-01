Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 193,81 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 193,81 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 192,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.192.214 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 202,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2024 auf bis zu 130,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 48,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,386 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 29.10.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 88,25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

