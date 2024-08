Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 165,58 USD abwärts.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 165,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 164,87 USD. Bei 166,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 498.030 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 13,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,71 USD.

Am 23.07.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 84,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,64 USD je Aktie belaufen.

