Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 163,78 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 163,78 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 688.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,08 Prozent zulegen. Bei 120,21 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,71 USD.

Am 23.07.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,64 USD je Aktie.

