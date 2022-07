Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 110,48 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 111,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.782 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 18,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 55.314,00 USD eingefahren.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

