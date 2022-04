Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 2.231,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 2.246,00 EUR. Bei 2.242,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.150 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,43 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.05.2021 bei 1.801,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 23,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 24,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 26,29 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 133,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

