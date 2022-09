Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 102,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.452 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Mit einem Kursverlust von 7,28 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,21 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln

Fake-YouTube-Kanal: Krypto-Betrüger nutzen kopiertes Musk-Interview

Alphabet-Aktie tiefer: Google läutet Ende der Werbe-Cookies ein - YouTube mit Monetarisierung von "Shorts"