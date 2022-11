Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 92,01 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,01 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,19 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.633 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 31,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 8,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,43 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Aktie aus.

