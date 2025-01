Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 201,08 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 201,08 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,40 USD aus. Bei 198,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.394.961 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,29 USD. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,67 USD am 06.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 35,02 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 29.10.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,56 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 88,25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 76,69 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

