Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 31.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 2.096,00 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 2.094,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.095,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 687 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 22,44 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.906,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 133,48 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Konkurrent aus dem Stand größte Beteiligung: In diese US-Werte hat die Commerzbank im ersten Quartal investiert

Keine Alphabet-Aktien mehr: So hat der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im ersten Quartal 2022 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com