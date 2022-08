Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 109,98 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 110,98 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,80 EUR. Bisher wurden heute 22.441 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 18,61 Prozent niedriger. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Nur noch eine Aktie im Portfolio: Das hat sich im 2. Quartal 2022 im Depot von "The Big Short"-Investor Michael Burry geändert

Die 10 verrücktesten Google-Patente

Bei Tesla aufgestockt: Diese US-Werte befinden sich im zweiten Quartal im Credit Suisse-Depot