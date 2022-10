Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 96,18 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 96,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 19.560 Stück.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 28,82 Prozent niedriger. Am 28.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,21 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,57 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,77 USD fest.

