Alstom Aktie News: CAC 40 Aktie Alstom macht am Vormittag Boden gut

Alstom im Fokus

Die Aktie von Alstom gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alstom-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 13,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alstom nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 2,2 Prozent auf 13,90 EUR. Bei 13,90 EUR markierte die Alstom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 13,70 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 46.224 Alstom-Aktien umgesetzt.

Bei 28,38 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alstom-Aktie. Bei 12,93 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,67 EUR.

Alstom ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 4.223,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.916,00 EUR umgesetzt worden waren.

Alstom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Alstom-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Alstom-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

