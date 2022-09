Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 129,90 EUR

Das Papier von Amazon konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 128,30 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 129,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.917 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 22,73 Prozent wieder erreichen. Bei 94,39 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,93 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 535,00 USD aus.

Amazon veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 121.234,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 113.080,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,078 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

