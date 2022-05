Amazon Aktie News: Amazon fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.361,50 EUR

0,19% Charts

News

Analysen

Um 04.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 2.362,00 EUR. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 2.350,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.369,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.987 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 3.321,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2.254,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.866,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.04.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -7,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 15,79 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 116.444,00 USD im Vergleich zu 108.518,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 28.07.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 55,52 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Machtkampf: Amazon mit Raketenstarts für Satellitennetzwerk auf Starlinks Fersen

Analysten sehen für Amazon-Aktie Luft nach oben

Kaum Fortschritte bei Amazons Drohnenprojekt: Ist Amazons Traum von Lieferdrohnen bereits ausgeträumt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com