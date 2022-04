Amazon Aktie News: Amazon am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.925,50 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. Die Amazon-Aktie legte bis auf 2.938,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.911,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.465 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 3.321,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,42 Prozent. Am 24.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2.443,50 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 16,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 4.260,71 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 14,09 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Blick in die Q1 2022-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 28.04.2022 werfen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 72,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

David Trainer: Aktiensplit könnte Tesla-Aktie weiter aufblasen

Alphabet, Facebook, Amazon und Co. müssen womöglich EU-Kontroll-Gebühren bezahlen - Aktien in Rot

Netflix, Google, Apple & Co.: Jim Cramer bleibt bullish gegenüber FAANG-Aktien - wann Anleger zuschlagen sollten

