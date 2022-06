Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 110,00 EUR

Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 109,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 109,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.086 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3.473,89 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

