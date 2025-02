Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 229,94 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 229,94 USD ab. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 228,18 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 230,38 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.393.344 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 5,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (151,61 USD). Mit Abgaben von 34,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,86 USD je Amazon-Aktie an.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

