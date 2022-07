Amazon Aktie News: Amazon fällt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 110,70 EUR

Die Amazon-Aktie wies um 12.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 110,70 EUR abwärts. Die Amazon-Aktie sank bis auf 110,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,40 EUR. Zuletzt wechselten 20.988 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.227,44 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 116.444,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 108.518,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 0,552 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

