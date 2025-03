Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Investigating Amazon.com's Standing In Broadline Retail Industry Compared To Competitors

Performance Comparison: Apple And Competitors In Technology Hardware, Storage & Peripherals Industry

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Optimismus in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Heute im Fokus

Amazon sichert sich Aktienoption an Applied Optoelectronics. Palantir Warp Speed gibt neue Kunden bekannt. Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle - Heftige Vorwürfe gegen Arbeitspraxis in Grünheide. Compass will wohl Buffetts Immobilienmaklergeschäft übernehmen. EZB erlaubt UniCredit größeren Commerzbank-Anteil. Mercedes-Chef sieht Konzern fast so amerikanisch wie US-Unternehmen.