Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 100,60 EUR zu. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 78.191 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,42 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 6,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.051,67 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108.518,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je Amazon-Aktie.

