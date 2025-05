Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 205,32 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 205,32 USD nach. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 201,27 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.891.997 Stück.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 151,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 26,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,14 USD für die Amazon-Aktie.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Amazon am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

ETF-Manager: So können Anleger investiert bleiben und sich defensiv positionieren

Amazon-Aktie: Amazons Roboter-Mitarbeiter können jetzt "fühlen"

Tesla-Aktie knackt erneut die Billionen-Dollar-Marke - dank Zoll-Rally