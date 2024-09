Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Amazon am Donnerstagnachmittag zu

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 189,03 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 190,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.952.515 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,20 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 118,35 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 224,29 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 147,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Amazon am 24.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

