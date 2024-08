Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag höher

So entwickelt sich Amazon

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 176,86 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 176,86 USD zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 177,91 USD. Mit einem Wert von 177,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 915.287 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 201,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,76 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 222,86 USD an.

Amazon gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 147,98 Mrd. USD gegenüber 134,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Amazon am 24.10.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 4,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Mit "Buy the Dip" aus der Krise? Cathie Woods Plan für ihre ETFs

Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

Viele Veränderungen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalio im zweiten Quartal 2024