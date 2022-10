Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,78 EUR

-3,68% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 116,40 EUR. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 116,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.637 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 29,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 23,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 532,50 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121.234,00 USD umgesetzt, gegenüber 113.080,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,033 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alibaba-Chef Jack Ma: Vom Verlierertyp zum Milliardär - Warum sich Aufgeben nicht lohnt

Amazon-Aktie steigt: Amazon verwendet erstmals Airbus-Frachtflugzeuge

Amazon-Aktie fester: Amazon geht mit Klage gegen gefälschte Bewertungen vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com