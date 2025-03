Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Amazon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 203,12 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 203,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 203,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.364.606 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,39 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,36 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,86 USD aus.

Am 06.02.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 187,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 169,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,35 USD je Amazon-Aktie belaufen.

