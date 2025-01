Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 236,94 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 236,94 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 237,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 234,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.797.261 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,34 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 244,86 USD an.

Amazon gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,96 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,08 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,15 USD je Amazon-Aktie.

