Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 183,61 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 183,61 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,75 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 183,64 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.400.766 Aktien.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,20 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,58 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD ab. Mit Abgaben von 35,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,63 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,58 USD im Jahr 2024 aus.

