Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,59 EUR

0,98% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,59 EUR an. Bei 91,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.131 Amazon-Aktien.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,75 EUR an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 43,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (86,32 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 6,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 520,70 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,097 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Amazon-Aktie an NASDAQ dennoch fester: Amazon stoppt drei neue Geschäftsideen in Indien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com