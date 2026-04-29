Amazon.com - Neues Allzeithoch
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Die Amazon-Aktie hat gestern mit 265,90 USD erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wird von diversen Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir den MACD und die Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Charttechnisch sorgt ein neues Rekordlevel für eines der besten Signale der Technischen Analyse und es gibt noch einen weiteren Kurstreiber: Schließlich bildet die Kursentwicklung seit November 2025 eine klassische Korrekturflagge (siehe Chart). Aus diesem trendbestätigenden Kursmuster ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 295 USD. Vor diesem Hintergrund spricht einiges für die Fortsetzung des zugrunde liegenden Basisaufwärtstrends. Der Monatschart liefert hierfür einen weiteren Fingerzeig, denn mit Blick auf den nahenden Monatsultimo bilden die jüngsten drei Monatskerzen (vermutlich) ein konstruktives Kerzenmuster in Form eines klassischen „morning stars“. Um die aktuelle Ausbruchssituation keinen unnötigen Risiken auszusetzen, sollte in Zukunft das alte Allzeithoch von Februar 2025 bei 242,51 USD nicht mehr unterschritten werden.
Amazon.com (Weekly)
5-Jahreschart Amazon.com
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Analysen zu Amazon
|Datum
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|Analyst
|10:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|29.04.2026
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.2026
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.2026
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|29.04.2026
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.2026
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.2026
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
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