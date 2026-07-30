DAX 25.662 +0,2%ESt50 6.378 +0,5%MSCI World 4.844 +0,5%Top 10 Crypto 8,2710 -1,0%Nas 25.396 +1,1%Bitcoin 55.436 -1,3%Euro 1,1490 -0,3%Öl 90,61 +1,8%Gold 4.035 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Infineon 623100 SAP 716460 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Apple 865985 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street fester erwartet -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, HENSOLDT im Fokus
Top News
Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie
DroneShield-Aktie verliert weiter: CEO setzt auf Offenheit - Anleger bleiben dennoch skeptisch DroneShield-Aktie verliert weiter: CEO setzt auf Offenheit - Anleger bleiben dennoch skeptisch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
233,75 EUR +29,60 EUR +14,50 %
STU
267,90 USD +31,91 USD +13,52 %
BTT
finanzen.net zero
Amazon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,12 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

13:46 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
233,75 EUR 29,60 EUR 14,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 235,50		 Abst. Kursziel*:
54,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 267,90		 Abst. Kursziel aktuell:
36,24%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 330,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

14:56 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:46 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Amazon Buy UBS AG
21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Cathie Woods Kaufserie Meta-Aktie im Aufwind: Cathie Wood kauft auch nach enttäuschenden Zahlen zu Meta-Aktie im Aufwind: Cathie Wood kauft auch nach enttäuschenden Zahlen zu
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'
TraderFox Amazon – Bei AWS wird das teure KI-Rennen endlich zur Gewinnmaschine, und genau das überzeugt mich!
TraderFox KI-Boom mit Ansage: Wo jetzt das Geld verdient wird!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Buy'
TraderFox AWS mit stärkstem Wachstum seit 18 Quartalen! Cloud-Boom rechtfertigt 220 Mrd. USD-Offensive von Amazon!
dpa-afx Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie springt deutlich hoch
Benzinga Amazon To Rally Around 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow, Nasdaq 100 Futures Gain Amid Cooler June PCE Inflation Data and Slower-Than-Expected Q2 GDP—Apple, Amazon, Coinbase in Focus (UPDATED)
Benzinga Why Amazon Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga AMZN Stock Soars 12% in Pre-Market Trading After Blowout Q2 Results as Analyst Says Amazon Is Already &#39;Monetizing&#39; Its AI Investments
Benzinga Amazon Raised 2026 CapEx by $20 Billion— but CEO Andy Jassy Won&#39;t Say How It&#39;s Paying for It: &#39;Nothing to Share...&#39;
Benzinga Amazon Already Knows What 2028 Looks Like: CEO Andy Jassy Says the Demand Is &#39;Striking&#39; as AWS Races to Add Capacity
Benzinga Amazon, Apple and 3 Stocks to Watch Heading Into Friday
Benzinga Amazon Stock Pops 9.5% After-Hours as AWS Fuels Earnings Beat: Jim Cramer Calls it &#39;Astonishing&#39;
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen