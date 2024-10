AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 162,18 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 162,18 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 162,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,30 USD. Bisher wurden heute 702.157 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,12 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 42,58 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,50 USD.

Am 30.07.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,84 Mrd. USD im Vergleich zu 5,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,42 USD je Aktie.

