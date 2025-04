AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus AMD (Advanced Micro Devices)

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,3 Prozent auf 87,88 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,3 Prozent auf 87,88 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 87,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 89,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.802.321 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 187,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 87,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 160,00 USD.

Am 04.02.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7,66 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,65 USD je Aktie.

