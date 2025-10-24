DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.232 +1,3%Bitcoin95.065 +0,3%Euro1,1627 +0,1%Öl66,06 +0,2%Gold4.111 -0,4%
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) springt am Freitagabend an

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 251,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
215,50 EUR 13,30 EUR 6,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 251,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 253,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 12.002.710 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 253,07 USD erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,69 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

