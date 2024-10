AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag behauptet

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 159,86 USD zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 159,86 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 160,34 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 158,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 159,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 704.539 Stück.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,18 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Abschläge von 41,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 29.10.2024 gerechnet.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

