AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Freitagnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 122,44 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 122,44 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,36 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.418.541 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 46,13 Prozent niedriger. Am 21.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 3,69 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 177,50 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,32 USD fest.

