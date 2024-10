AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 164,14 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 164,14 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 164,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 159,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.197.512 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 177,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,36 Mrd. USD eingefahren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,42 USD je Aktie aus.



