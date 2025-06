AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 117,00 USD abwärts.

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 117,00 USD. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 116,66 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.015.878 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 52,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,97 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

