AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 06.06.2022 16:22:00 Uhr 3,1 Prozent auf 102,04 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.579 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 29,30 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,38 EUR am 11.06.2021. Mit einem Kursverlust von 56,07 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,25 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.887,00 USD – ein Plus von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 3.445,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 USD je Aktie belaufen.

