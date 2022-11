AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagvormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 62,75 EUR. Bei 62,75 EUR erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 635 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,52 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 56,50 EUR. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 11,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 134,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.11.2022. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.565,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.313,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie in Rot: AMD bleibt beim Quartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) legt Quartalsergebnis vor

Texas Instruments-Aktie in Rot: TI übertrifft in Q3 Expertenprognosen - vorsichtiger Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com