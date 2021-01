AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: AMD (Advanced Micro Devices) verlustreich

Aktien in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 79,14 EUR abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,14 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,72 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.075 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2021 auf bis zu 81,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2020 bei 34,10 EUR.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,41 USD je Aktie.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

